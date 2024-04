Horizon Forbidden West (PC)

HQ

Det er ikke så lenge siden Horizon Forbidden West ble utgitt til PlayStation 5. Jeg spilte gjennom det den gangen og nøt mye av tiden med det. Aloys reise gjennom Forbidden West var fargerik og full av kule opplevelser, men jeg syntes også at det var mye fyll som ikke nødvendigvis var så interessant. Nå har det kommet en PC-versjon, og jeg har spilt det de siste par ukene, og jeg vil gjerne snakke litt mer om den opplevelsen her, både for å gi spillet en ny runde i rampelyset, men også for å kaste litt lys over denne spesifikke versjonen.

Jeg har fått meg en overpriset ny PC, som har tappet sparepengene mine, men den kan kjøre spill i 4K/60fps, og Ray-Tracing kjører også rimelig bra. Så da jeg fikk Horizon Forbidden West, tenkte jeg, la oss se hva det fancy grafikkortet mitt kan gjøre.

Horizon Forbidden West var nydelig på PlayStation 5, og det har bare blitt bedre på PC. Nesten all tenkelig moderne grafikkteknologi kommer til sin fulle rett. Horizon Forbidden West kjører som en drøm på PC-en min og er ikke for krevende for mindre maskiner, ettersom ressurskrevende Ray-Tracing ikke brukes i spillet. Dette gjør imidlertid ikke spillet styggere på noen måte, og når du tar en liten pause mellom kampene mot de dyrelignende maskinene, kan en solnedgang over den vakre verdenen ta pusten fra deg. Det er et fantastisk stemningsfullt spill når grafikken er på sitt beste. Maskinene er fortsatt superimponerende laget og er både uhyre detaljerte og skremmende, og med 60 fps er animasjonene enda mer imponerende enn før. De fleste karakterene er også imponerende laget, men det var en tendens til at de du møter i begynnelsen virket mer forseggjorte enn de du møter jo lenger inn i spillet du kommer. Det er ikke bra. I tillegg er det senere i spillet noen veldig stygge feil i noen av teksturene som jeg ikke la merke til da jeg spilte spillet på PlayStation for noen år siden. Alt i alt har imidlertid konverteringen til PC vært utmerket, og Nixxes, som har gjort konverteringen, har gjort en utmerket jobb som andre utviklere kan lære av.

En annen ting Nixxes har klart å få en A+ i er kontrollene, som nå kan gjøres med mus og tastatur, men selvfølgelig også med kontrolleren. Jeg har spilt med mus og tastatur, bare for å prøve det ut, og for det meste fungerer det perfekt. Jeg synes imidlertid at spesielt skudd fra buen kan virke upresise, der skudd som du forventer å treffe, ikke helt havner der de skal. Dette er ikke noe som er spesielt for PC-versjonen, men noe jeg også la merke til på PlayStation 5. Og så er det rett og slett mange knapper å styre på PC-en. Dette er nok et generelt problem når konsollspill kommer til PC, men jeg tok ofte meg selv i å trykke på Windows -knappen på tastaturet når jeg snek, noe som minimerte spillet. Dette er ganske irriterende når det skjer midt i en adrenalinpumpende sekvens der du må snike deg rundt en flokk beitende Snapmaws. Det er imidlertid en bagatell som er til å leve med, siden spillet heldigvis pauser når det skjer, men knappene er ikke plassert helt hensiktsmessig. Jeg har opplevd dette i mange spill før Horizon Forbidden West, så det er nok bare et problem som er vanskelig å unngå i visse situasjoner.

Noe som ikke fungerte like bra for meg, var historien. Hovedhistorien og Aloys kamp for å redde verden fra å bli utryddet igjen er fantastisk underholdende og fascinerende. I denne oppfølgeren til Horizon Zero Dawn føler man at ansvaret hviler tungt på Aloy, den rødhårede heltinnen. Hun virker gjennom mesteparten av spillet svært presset av ansvaret hun har fått av skaperen sin, Elisabet Sobeck, som hun også er en klone av. Dette ansvaret gjør det også helt latterlig når Aloy ankommer en av de mange små stamme-byene og får i oppgave å finne en av de åpenbart uvitende NPC-ene sin pose fylt med blomster som et av monstrene har stjålet. Aloy kalles Meridians frelser, og det vet alle i Horizon sin versjon av Nord-Amerika, så hvordan disse stammefolkene kan få seg til å bruke henne som løpegutt er direkte fornærmende at Guerrilla Games, de opprinnelige skaperne av spillet, har vært så fantasiløse med noen av oppgavene Aloy får. I tillegg er noen av karakterene du møter rett og slett superkjedelige, noe jeg ikke la merke til i min første gjennomspilling på PlayStation 5. De er kjedelig skrevet, stemmeskuespillerne er dårlige og uengasjerte, og du har lyst til å hoppe over de idiotiske oppgavene som de kunne ha fått de syke onklene sine til å gjøre. Du gjør dem bare for å få nye ferdigheter, ikke fordi de er inspirerende på noen måte. Det som er bra med det, er at det gir deg mer lyst til å oppleve den superkule hovedhistorien. Jeg vet ikke om kontrasten mellom de hjernedøde oppgavene og den vanvittig kule historien er tilsiktet, men hvis den er det, fungerer den.

Det er mange ting å gjøre i den enorme åpne verdenen i Horizon Forbidden West, og det kan være overveldende å se på kartet og se de mange ikonene for ting å gjøre. Men ikke alle er like spennende. For eksempel er det disse metallblomstene som du bare kan åpne mot slutten av spillet. Når du endelig får verktøyene til å åpne dem, oppdager du at de ofte bare inneholder ressurser og noen ganger til og med små biter av historien. Det samme gjelder det spillet kaller Firegleam, som er disse røde flekkene på veggene som Aloy kan sprenge. Disse lagrer også ofte ressurser, men de blir brukt mer enn blomstene. Poenget mitt er at det er mye utfylling i spillet, og personlig synes jeg det kunne vært kortere og mer fokusert uten alle disse mer eller mindre trivielle oppgavene. Det kule er at det skjuler seg bra innhold bak noen av disse ikonene, men du må gå gjennom dem alle for å finne dem, noe som er litt irriterende. Jeg håper det siste spillet i trilogien har mer substans enn Forbidden West. Ikke alle spill trenger å ha hundre timers spilletid hvis du kan få god underholdning på halvparten av den tiden. Det er imidlertid ikke bare Forbidden West som lider av denne sykdommen, det er generelt for mange spill med åpne verdener.

Er Horizon Forbidden West verdt å spille på PC? Ja, i høyeste grad. Spillet er generelt sett en utmerket konvertering av PlayStation-spillet. Hovedhistorien er superkul, og grafikken er nydelig. Det er noen småting her og der, men Horizon Forbidden West er et utmerket spill som bør oppleves av så mange som mulig. Det fortjener det.