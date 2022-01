Horizon Forbidden West sin historietrailer ser nydelig ut

En av grunnene til at Microsoft bestemte seg for å bekrefte oppkjøpet av Activision Blizzard i går var nok å stjele litt av fokuset vekk fra Horizon Forbidden West siden...

Kjempekule fiender vist frem i Horizon Forbidden West-trailer

den 10 desember 2021 klokken 06:12 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Det var ikke bare Microsoft som viste frem et meget imponerende eksklusivt spill på The Game Awards, for den nye traileren til Horizon: Zero Dawn gir sannelig mersmak...