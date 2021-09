Horizon Forbidden West skaper bråk for PlayStation

HQ

Fra første stund fikk Sony kritikk for at folk som kjøper PlayStation 4-utgaven av spillene deres må betale for å få oppgradere til PlayStation 5-utgaven senere, så du kan være trygg på at det blir bråk nå også.

Som lovet har Guerrilla nå åpnet for forhåndsbestillinger av Horizon Forbidden West på PlayStation Store, og det er særlig dette punktet i annonseringsbloggen som vil irritere ganske mange:

"For spillere som ønsker å ha tilgang til både PS4- og PS5-utgavene av Horizon Forbidden West, vennligst kjøp Digital Deluxe, Collector's eller Regalla Editions. "Dual entitlement" gjelder ikke til standard- eller spesial-utgaver".

Om du kjøper storspillet på PS4 vil du altså måtte betale ekstra for å få PS5-utgaven senere. Meldingen nevner ikke noe om hva oppgraderingen vil koste for de som ikke kjøper de overnevnte versjonene, så vi får se hva de finner ut etter hvert.

Hva synes du om dette?