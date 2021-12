Horizon Forbidden West tar en nærmere titt på nye dinosaurer

HQ

Traileren vi fikk fra Guerrilla Games i forrige ukes The Game Awards-sending viste frem noen av de nye dinosaurtypene i Horizon Forbidden West, men det var visst bare en smakebit.

Nå har vi plutselig fått enda en trailer fra Horizon Forbidden West, og med tittelen Machines of the Forbidden West er det ingen tvil om hva denne fokuserer på heller. Dermed får vi også vite at den slangeaktige typen kalles Slitherfang, de vi ser ruller selvsagt går under Rollerback og pterosaurs-gjengen heter Sunwing.