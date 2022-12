Horizon Forbidden West-skaperne bekrefter multiplayer-spill

Med tanke på at Guerrilla Games hyret inn Rainbow Six: Siege-regissøren Simon Larouche for flere år siden er det ikke rart at vi har hørt rykter om både mer Killzone og et multiplayer-spill i Horizon: Zero Dawn-universet fra nederlenderne. PlayStation Studios bestemte seg altså for å bare bekrefte Horizon Forbidden West sin Burnings Shores-utvidelse på The Game Awards i forrige uke, men etter lang tid har de sannelig lettet på sløret om det andre ryktet også.

Studioet har nemlig gått på Twitter for å bekrefte at det lager et multiplayer-spill satt i Horizon-universet. Dette gjøres siden tiden har kommet for å hente inn langt flere utviklere, så da må man jo nesten bare avsløre mer om hva jobbene dreier seg om. Dermed vet vi med sikkerhet at det etter hvert blir mulig å innta det robotdinosaurfylte universet sammen med andre, og at dette spillet vil ha en annen grafisk presentasjon enn de to historiefokuserte vi har fått så langt. Hva dette betyr vil tiden vise.