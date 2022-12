Horizon Forbidden Wests Burning Shores-utvidelse bekreftet for PS5 i april

HQ

Dessverre ødela en overivrig Lance Reddick og et åpenbart hint noe av overraskelsen for PlayStation Studios og Guerrilla, men nattens annonsering er likevel verd å juble for.

Horizon Forbidden West sin Burning Shores-utvidelse skal lanseres den 19. april, men den skuffende beskjeden for mange er at denne kun blir tilgjengelig på PlayStation 5. Utviklerne beklager dette, men de har rett og slett såpass høye ambisjoner at den gamle konsollen ikke ville taklet det uten å sette begrensninger.

Burning Shores tar oss nemlig sør for Tenakth Clan Lands, og da nærmere bestemt til Los Angeles. Her fortsetter historien etter slutten i selve spillet, så det venter møter med nye personer og robotdinosaurer. Et eksempel på sistnevnte får vi se glimt av helt til slutt, så jeg kan forstå at PS4 måtte ofres.