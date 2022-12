Horizon Forbidden West-utvidelse annonseres veldig snart

HQ

I september kom Lance Reddick i skade for å nærmest avsløre at Horizon Forbidden West skal få en utvidelse i samme stil som Horizon: Zero Dawn sin The Frozen Wilds, så dagens oppdatering kommer ikke som et sjokk.

Den stadig mer populære og totalt pålitelige Twitter-brukeren The Snitch har lagt ut dette bildet på profilen sin.

I kjent stil sier han altså ikke direkte hva det er snakk om, men velger i stedet å gi oss noen relativt åpenbare hint om hva den kommende annonseringen er. For det han har tegnet over kartet ligner mistenkelig mye på Aloy og gjengen sine såkalte Focus-gjenstander, samtidig som deler av området den dekker er utilgjengelige i Forbidden West. The Snitch bruker vanligvis ikke å legge ut slike hint lenge før selve annonseringen skjer, så det kan virke som om PlayStation Studios og Guerrilla Games i alle fall har én spennende nyhet på lur under The Game Awards natt til fredag.