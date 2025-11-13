Gamereactor

  Norsk

nyheter
Horizon Steel Frontiers

Horizon MMO er ekte, og det har blitt offisielt avduket med en fersk gameplay-trailer

Sony har inngått et samarbeid med NCSoft for å bringe Horizon-verdenen til en ny sjanger.

HQ

Etter å ha blitt lekket litt tidligere enn planlagt, avduket Sony og NCSoft offisielt sitt nye Horizon MMO. Vi hadde hørt rykter om et massivt flerspillers Horizon-spill en stund, og nå er det klart til å bli vist frem for publikum.

Spillet heter Horizon Steel Frontiers, og det kommer til PC og mobil. Det er basert på konseptet om å ta ned massive robotdyr, og viser nøyaktig hvordan vi kan gjøre det i spilltraileren nedenfor.

I motsetning til tidligere Horizon-spill, der du spilte som Aloy, bringer Steel Frontiers en tilpassbar spillerkarakter i forgrunnen. Ærlig talt, det gir mening, da vi ellers ville hatt hundrevis av Aloys som løp rundt på en server i Horizon MMO. Det er også nå litt lettere å se hvorfor Sony har vært så voldsom i å takle Tencent i retten over Light of Motiram, et spill som kanskje eller kanskje ikke stjeler mange av ideene sine fra Horizon-serien.

HQ

