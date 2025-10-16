Sony leverer den siste uppercuten i "nonsens" Horizon vs. Light of Motiram copyright-søksmål

HQ

Den pågående krigen mellom Tencent og Sony har vært fascinerende å følge. De to videospillgigantene har vært låst i en rettslig prosess etter Tencents Light of Motiram

(laget av Aurora Studio og Polaris Quest) ble avslørt i slutten av 2024 og ganske raskt ble sett på som en ganske slavisk klone av Sony Interactive Entertainments Horizon (laget av Guerrilla Games) -serie.

Faktisk er ideen om å kalle det en "slavisk klone" ikke engang egentlig redaksjonell teft ettersom Sony kom ut og brukte formuleringer som sådan, noe som opprørte og påkalte raseri fra Tencent som hevdet at Sony rett og slett forsøkte å monopolisere gjennom dette søksmålet.

Nå har Sony kjempet tilbake igjen, i et annet heftig søksmålsdokument som innhentet av The Game Post. I denne siste filen hevder Sony at Tencents nylige kommentarer faktisk er "tull" og at Tencent "spiller et skallspill" som bruker sine forskjellige datterselskaper for å beskytte seg mot å være i ansvarsrisiko.

Sony går et skritt videre og slår fast at skaden for brudd på opphavsretten er "gjort - og den fortsetter", med tilleggskommentarer som sier "publikum uttrykte forvirring og harme da de oppdaget Light of Motiram som den kopien den er".

Og enda mer, Sony fortsetter å servere brennende og minneverdige kommentarer som følgende :

"Light of Motiram- et kopispill som er så åpenbart at publikum høylytt fordømte den åpenbare og gjennomgripende kopieringen av Horizons beskyttede elementer - setter Horizons fortsatte suksess i fare, inkludert nåværende utvidelsesplaner for franchisen."

"Kopieringen var så grov at mange journalister og Horizon-fans kalte Light of Motiram for 'en stor Horizon-kopi', 'en åpenbar kopi', en 'copycat' med en hovedperson som 'ligner Aloy på en prikk' og 'ekstremt lik Horizon Zero Dawn'."

Nå kommer den morsomme delen av å vente på Tencents svar på dette nye dokumentet, som uten tvil vil fortsette å utvide Horizon vs. Light of Motiram sagaen.