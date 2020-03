Horizon: Zero Dawn bekreftet til PC - kommer i sommer

I januar kunne jeg og et par andre fortelle at pålitelig kilder hevdet Horizon: Zero Dawn ville komme til PC før høsten, og da Amazon France tabbet seg ut fem uker senere virket det enda mer troverdig. Nå er det fullstendig klart.

Sony kan nemlig bekrefte at Horizon: Zero Dawn skal slippes til PC, og det "i løpet av sommeren". Samtidig benekter de enkeltes teorier om at dette ville bli starten på at alle PlayStation-eksklusiver vil komme til PC fremover. Hermen Hulst, den relativt nye lederen av PlayStation Worldwide Studios, gjør det nemlig helt klart at det ikke er noen planer om å bringe spill fra studioene deres til PC samme dag som på PS4 og PS5, ei heller at alle i det hele tatt skal bli tilgjengelige på PC.

Nærmere informasjon om hvilke ekstra godbiter PC-spillere kan glede seg til i Horizon: Zero Dawn skal offentliggjøres "om kort tid".