Horizon-stemmeskuespiller: Forbidden West er både større og bedre

Dte virker som at vi kan begynne å skru opp forventningene våre til Horizon Forbidden West, som er oppfølgeren til Guerilla Games' suksessfulle Horizon: Zero Dawn fra 2017. Og kilden til dette er intet mindre enn protagonisten Aloy. Eller stemmeskuespilleren hennes Ashley Burch, da.

I et intervju hos GamesRadar forklarer Burch at spillet kommer til å være større og bedre enn forgjengeren:

"I can't say a lot... But, um, I will say that I really do think that all of the things that people loved about Zero Dawn - the gorgeous world, the immersive story, the awesome gameplay - Forbidden West is just more and better,"

Og det er jo bare gledelig. Horizon Forbidden West slippes sent i år til både PlayStation 4 og 5.