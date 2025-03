Hornet's Sting"-oppdateringen bringer F/A-18 Hornet til War Thunder

HQ

En ny tilbakestilling i midten av mars for brukere av det populære War Thunder -spillet kommer med nye kjøretøy og visuelle forbedringer for tre kart. Kjøretøyene det er snakk om er den ikoniske F/A-18 Hornet, den lette stridsvognen Hopkins Mk.I og slagskipet HMS Warspite.

Jagerflyet F/A-18 Hornet, som ble brukt av den amerikanske marinen og marinekorpset i Gulfkrigen og Afghanistan, vil være tilgjengelig i amerikanske F/A-18A- og F/A-18C-versjoner, i tillegg til finske F/A-18C. Kampvåpenarsenalet inkluderer den styrte bomben Walleye ER/DL.

Kartene som vil få en grafisk oppgradering og designjusteringer for en mer oppslukende opplevelse, er Advance to the Rhine, Sinai og Jungle. Tittelen er i stadig utvikling, og en ny oppdatering er det viktigste symptomet.

Du kan se lanseringstraileren nedenfor.

