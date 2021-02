Hot Wheels Unleashed byr på fartsfylt trailer

For to uker siden ble et spill kalt Hot Wheels Unleashed lekket via Microsoft Store, med slippdato i september.

En så tung lekkasje pleier å etterfølges av en formell annonsering ganske snart etter, og det er tilfellet her også. Nå er Hot Wheels Unleashed offisielt annonsert med en første trailer. Vi kan se fram mot racing for opp til tolv spillere (opp til to lokalt) samt muligheter for å designe egne baner.

Traileren finner du nedenfor, og under den kan du se det offisielle coveret. Spillet slippes 30. september til PC, PlayStation 4 og 5, Switch og Xbox One og Series.