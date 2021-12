Hot Wheels Unleashed setter rekord med 1 million spillere

HQ

Milestone sitt Hot Wheels Unleashed fikk unormalt mye oppmerksomhet da det ble bekreftet i februar, og de første ukene etter lanseringen den 30. september fikk det mye skryt også. Dessverre forsvant det helt fra radaren til mange da Forza Horizon 5 kom ut, men heldigvis har ikke dette stoppet spillet fra å bli en stor suksess.

Utviklerne kan nemlig avsløre at Hot Wheels Unleashed har blitt deres raskest selgende spill noen gang ved å allerede ha solgt over 1 million eksemplarer. Samtidig håper de at tallet fortsetter å vokse, for planen er fortsatt å tilby mye mer innhold og forbedringer i 2022.