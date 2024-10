Hotel Barcelona blir litt forsinket, "kanskje AI vil portere det til Switch"

HQ

Med Hotel Barcelona vil Hidetaka Suehiros White Owls veldig snart konvertere en (men selvfølgelig) seriemorderidé av Goichi Suda til en loopbasert, action-plattform, filmparodierende 2,5D slasher. Spillet ble avduket for et år siden med et mål om å lanseres mot slutten av dette året, men vil til slutt lanseres i "tidlig 2025", som Swery selv bekreftet til Gamereactor forleden dag.

Det var på IndieDevDay 2024 i Barcelona, hvor den japanske utvikleren hadde et panel som ble arrangert av undertegnede på vegne av Gamereactor. Det besto av både en utvidet spillpresentasjon med kommentarer fra utvikleren mens han spilte, og en QA-økt der publikum og fans deltok. Og du kan se begge videoene, med ekstra undertekster, blant disse linjene.

HQ

"Jeg har alltid ønsket å lage et skrekkspill sammen med Suda51", forklarer Swery65 om hvordan dette spillet gikk fra å være et skrekkonsept inspirert av Twin Peaks og Forbidden Siren til det det er nå. "Og da vi snakket om det, kom jeg opp med en veldig komplisert idé for et spill. Og Suda51 sa: 'Nei, nei, nei, du burde gjøre det enklere'. Bare gjør det til et spill der du går rundt og dreper andre seriemordere."

I den fullstendige videoen forteller Suehiro-san mer om Suda-sans involvering og regelmessige tilsyn. "Før vi bestemte oss for ideen, hadde vi flere møter der vi drakk sammen og bare diskuterte ideene våre", sier mannen hvis favorittgreie med Barcelona er "barene".

Spillet er så godt som klart for at spillerne kan tre inn i skoene til føderal marshal Justine og lytte til hennes egen, indre seriemorder, Dr. Carnival, som er den beste rådgiveren når det gjelder Killer7s håndtering av de andre seriemorderne.

"For å finne seriemorderne i dette spillet må vi reise til sju forskjellige verdener, sju forskjellige stadier", legger han til når han blir spurt om filmreferanser, Cat People og Deadly Premonition. "Og hver scene er en parodi på en annen subsjanger av skrekkfilm. Den første er for eksempel en parodi på sommerleirskrekk. Den neste er en parodi på restaurantskrekk. Det er også en parodi på alien-skrekk (...)"

"Historien er veldig dyp, og den er faktisk relatert til byen Barcelona", bekrefter han senere til en fan som spør om spillets tittel. "Men det er noe du må spille spillet nøye for å forstå. Grunnen til at tittelen ble Hotel Barcelona var fordi Suda-san plutselig annonserte tittelen på arrangementet. Jeg syntes det var kult."

"Hver tredje dag er det nymåne i spillet. Og når det er nymåne, er det veldig mørkt. Og du kan bare se rundt karakteren din. Det er bekmørkt, så det blir veldig vanskelig. Tidspunktet på dagen, været og spillerens størrelse endrer seg for hvert løp."

"Akkurat nå feilsjekker vi spillet, og vi ønsker å fortsette å finpusse det og gjøre det bedre", forklarer Swery om sluttfasen av utviklingen, ettersom spillet han spilte var innholdsmessig komplett, sammenlignet med demoen på utstillingsgulvet. "Men ideelt sett ønsker vi å lansere spillet tidlig i 2025".

"Det vil bli en samtidig utgivelse på Steam, Xbox og PS5". Men når det gjelder Nintendos plattform, og i motsetning til hva alle tror, er det ingen planer for øyeblikket, som den japanske konsernsjefen spøkefullt legger til, "i en fjern fremtid vil kanskje AI portere det til Switch for meg".

Suehiro-san snakker også om studioet sitt White Owls Inc, som ligger i Osaka, og påpeker at "det er bare 13 personer på teamet, og de jobber alltid med to eller tre spill samtidig; og målet vårt er å levere unike spill til folk som deg, som liker veldig unike spill".

Vi kommer tilbake til Hotel Barcelona med vår egen forhåndsvisning, men ta en titt på den komplette, 28 minutter lange spilldemoen fra IDD nedenfor for å få en mest mulig nøyaktig og omfattende idé om spillet. Videoen var "første gang noen ser åpningsanimasjonene i spillet".