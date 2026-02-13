House Flipper 2 har solgt 1 million eksemplarer

HQ

I løpet av de 15 månedene som har gått siden utvikleren Frozen District lanserte House Flipper 2, har spillet nådd ut til en god del spillere, faktisk så mange at det nettopp har slått en svært beundringsverdig salgsrekord.

Simuleringsspillet har nå solgt over én million eksemplarer, og i den anledning feirer utvikleren med å avsløre en ny planlagt utvidelse. Denne utvidelsen heter Sakura, og som navnet antyder, skal spillerne ta over et japanskinspirert hjem, pusse det opp og forsøke å selge det med fortjeneste.

Men DLC vil også inneholde mer for fans å hengi seg til, med løfter om fem nye temajobber som spenner fra koselig tesalong til forlatt barneskole, pluss fem hus å renovere, fem nye kjøpere å skylle for kontanter, over 300 nye gjenstander å sette inn i hvert hjem, et nytt miljø med utsikt over Fuji-fjellet, flere samleobjekter å jakte på, og tre nye treforsamlinger også.

Du kan se mye av dette i aksjon i teaser-traileren for Sakura DLC nedenfor.

Og for de som er på jakt etter kjærligheten denne valentinshelgen, har Frozen District avslørt det faktisk ekte Heart Flipper - A House Flipper Dating Sim, som bokstavelig talt er det du forventer: en datingsim basert på denne spillserien. Selv om ingen lanseringsdato er avslørt for prosjektet, er en spillbar demo for spillet nå tilgjengelig på Steam.