Med tanke på hvor store summer HBO har brukt på serien og at den knuser rekorder både på kanalen og streamingtjenesten var det vel bare et spørsmål om når dagens annonsering ville komme.

Warner Bros. Discovery avslører at de allerede har gitt klarsignal for å lage sesong to av House of the Dragon, så forvent å se ganske mye mer fra Game of Thrones-universet de neste årene.