House of the Dragon knuser rekorder for HBO

Med tanke på gigantsuksessen til Game of Thrones var det aldri tvil om at House of the Dragon ville gjøre det ganske bra på HBO Max, men forløperen har tydeligvis overgått alle forventninger.

Warner Bros. Discovery forteller at House of the Dragon hadde tidenes beste premiere på både HBO og HBO Max i store deler av verden på søndag og natt til mandag. Mens vi må nøye oss med å vite at serien satte seerrekord ved å ha det største publikummet noensinne for en ny serie eller film på streamingtjenesten her til lands avsløres det at over 10 millioner amerikanere satte seg ned med første episode søndag kveld.

Nå får bare tiden vise om første episode pirret interessen til flere enn meg eller om seertallene synker etter hvert.