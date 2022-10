House of the Dragon slår Game of Thrones i sin første sesong

HQ

Allerede dagen etter premieren viste det seg at Game of Thrones-forløoperen hadde satt en rekke rekorder for Warner Bros. Discovery, og det var visst ikke bare jeg som likte hva vi fikk i ukene etter også.

Warner avslører at House of the Dragon har blitt den mest sette serien på HBO Max her til lands og HBOs strømmetjenester i Europa noensinne. Dette betyr altså at første sesong av House of Dragon blant annet har slått siste sesong av Game of Thrones, så Warner sier seg nok meget godt fornøyd med å allerede være godt igang med andre sesong.

Spesifikke tall får vi ikke utenom at det i gjennomsnitt har vært over 29 millioner amerikanere som har sett hver episode.