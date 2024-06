House of the Dragon starter innspillingen av sesong 3 senere i år

HQ

Det ser ikke ut til at HBO ønsker å bremse produksjonen av House of the Dragon på noen måte. Forløperen til Game of Thrones får fortsatt god respons fra kritikere og fans, og en tredje sesong er allerede bekreftet.

Arbeidet med den tredje sesongen vil begynne allerede i år. "Vi setter i gang igjen", sier Matt Smith til The Guardian. Vi er ikke sikre på når filmingen er forventet å være ferdig, men Daemon vil snart være tilbake på himmelen på dragen sin igjen.

<em>"Når jeg sitter på en drage - som jeg skammer meg over å innrømme ikke er en ekte drage - og det er vind- og regnmaskiner som blåser mot meg i timevis, må du tenke på at det finnes folk som gjør jobber som er mye vanskeligere", sier han.

House of the Dragon I stor grad ser ut til å dekke hendelsene i The Dance of the Dragons, en enorm Targaryen-borgerkrig som ender opp med å ødelegge Westeros og Targaryen-dynastiet. Alle hendelsene i Dansen er allerede nedtegnet i George R.R. Martins bøker, så vi forventer en kortere og strammere serie enn Game of Thrones.