Housemarque feirer en ny syklus for Returnal med innhold i andre formater

Vi er spillere før vi er redaktører, og det er grunnen til at vi i går kan ha blitt litt revet med av teaseren som Housemarque i går forventet en kunngjøring for i dag. Som vi fortalte deg, feirer de treårsdagen for Returnal's opprinnelige utgivelse på PS5, og det var et hemmelig ønske om at de ville bruke anledningen til å vise oss hva de jobber med nå. Vel, det har de delvis gjort, men ikke fullt så mye som vi hadde håpet.

Housemarque har avduket Returnal: Fallen Asteria, en 88-siders grafisk roman som tilpasser historien som vil bli utgitt av Dark Horse 22. oktober, og som du allerede kan glede deg over et utdrag av i tilpasset animasjonsformat nedenfor :

I tillegg til denne kortfilmen har de også presentert Returnal art book, som samler konseptdesignene om hvordan den mørke verdenen til Returnal ble skapt, dens monstre, gjenstander, våpen og vår hovedperson Selene.

Både tegneserieromanen og kunstboken kan forhåndsbestilles på Amazon i enkelte land, blant annet i USA, og vi forventer å se en bekreftelse i Europa og andre land snart.