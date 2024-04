Housemarque vil komme med en kunngjøring i morgen på treårsdagen for lanseringen av Returnal

HQ

PlayStation-spillere vet at Sonys førstepartsutgivelser er mangelvare, ettersom de for noen måneder siden kunngjorde at det ikke er planlagt noen større franchiseutgivelser for dette regnskapsåret, som avsluttes i mars 2025. Betyr det ingen kunngjøringer? Langt fra det.

Selv om sommersesongen (og kunngjøringen) sesongen kommer nærmere og nærmere, har Housemarque, produsenter av blant annet Resogun og Returnal, dukket opp igjen på interwebs med en liten melding og et enkelt ord: "I morgen".

Dette har raskt utløst begeistring blant fansen, ettersom vi ikke har visst hva teamet har jobbet med siden PC-porten av Returnal ble utgitt. I den fem sekunder lange videoen er det bare ordet som vises med trykk, og et øyeblikk ser det ut som øynene til spillets hovedperson, Selene, så det ser ut til at mange forventer at en oppfølger vil bli annonsert.

I morgen 30. april markerer nøyaktig tre år siden utgivelsen av Returnal, så det virker som en rimelig antagelse at studioet ville velge den datoen for å kunngjøre en oppfølger til historien.

Hva tror du om dette?