Houston Outlaws legger ned

HQ

Etter nedleggelsen av Overwatch League, ble de mange forskjellige OWL-organisasjonene igjen med oppgaven med å finne ut hva de skulle gjøre med franchisene og samfunnene de hadde utviklet. For noen lag inkluderte dette ganske enkelt å tilpasse seg et nytt konkurransemiljø, som Toronto Ultra og Shock i Overwatch Champions Series. Andre bestemte seg for å utforske en verden av innholdsskaping, som tilfellet var for Houston Outlaws.

Men denne veien har tilsynelatende ikke gått som planlagt, ettersom det nå er bekreftet at Outlaws Entertainment, morselskapet til Houston Outlaws og Team Axle, legges ned. Om hvorfor, heter det i en uttalelse:

"Det var et fantastisk løp med mange høyder og noen uheldige nedturer siden merkevaren begynte for syv år siden med lanseringen av Houston Outlaws som et av de innledende lagene i Overwatch League. Dessverre klarer vi ikke å levere en bærekraftig forretningsmodell."

Det nevnes ikke hva som vil skje med de forskjellige signerte medlemmene av Outlaws Entertainment, men de har sannsynligvis alle blitt løst fra sine kontrakter nå.