Hovedkampanjen i Marvel's Midnight Suns er rundt 50 timer lang

Firaxis lager ikke korte spil, det kan man ikke påstå. Men samtidig må det sies at Marvel's Midnight Suns, som slippes før årets slutt likevel, vil være blant deres absolutt lengste spill.

I en ny livestream, som du kan se i sin helhet nedenfor, forklarer utviklerne at det er snakk om en hovedkampanje på cirka 50 timer, samt sideinnhold som kan strekke opplevelsen til godt over 80 timer.

"I would say 50 hours. I'd say a minimum is maybe 45 or 40. That's really if you're just straight-lining it. Golden path, none of the optional content, no additional missions."

Gleder du deg til Marvel's Midnight Suns?