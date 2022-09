Marvel's Midnight Suns slippes på PC, PS5 og Xbox Series i desember

HQ

Da Firaxis utsatte Marvel's Midnight Suns vekk fra oktober i august nøyde de seg med å si at PC-, PlayStation 5- og Xbox Series-utgavene ville lanseres før april 2023, noe som fikk de fleste til å forvente at vi tidligst skulle få dem i januar. Dette blir, som Silje nevnte tidligere i kveld, ikke tilfellet.

For Marvel's Midnight Suns vil altså lanseres på PC og de nyeste konsollene den 2. desember, mens de som vil ha spillet på PS4, Xbox One eller Nintendo Switch fortsatt får beskjed om å vente til en gang etter april. Disse beskjedene kom sammen med to trailere du kan se under. Den første viser litt gameplay og filmatiske scener fra spillet. Traileren nummer to gir glimt av noen kommende kortfilmer som skal avsløre mer om hendelsene som leder opp til spillet. Den første av disse slippes på Youtube den 31. oktober.

