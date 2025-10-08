Hovedpersonen i Star Wars Jedi: Survivor er Cameron Monaghans favorittkarakter å spille

HQ

Cameron Monaghan er nok mest kjent for sin rolle som Ian Gallagher, en rolle han spilte gjennom alle elleve sesongene av Shameless, men han har også gjort andre gode prestasjoner. For oss gamere er han nok likevel mest kjent som Cal Kestis, Jedi-lærlingen som med nød og neppe unnslapp den brutale Order 66 i Star Wars Jedi: Fallen Order og oppfølgeren Star Wars Jedi: Survivor.

Men hvilken av alle karakterene han har spilt, er Monaghans favoritt? Under en fanvisning for den kommende miniserien Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past (takk GeekTyrant), kommenterte han dette og sa følgende om å spille en Lego-versjon av Cal Kestis :

"Spillene våre er generelt for et eldre publikum, og Cal er vanligvis i mye fare og eksistensiell angst, som jeg vil si. Det var fint å ha det litt gøy med ham og ha det ganske muntert."

Og det ser ut til at han mener det, for av alle rollene hans ser Star Wars-helten ut til å være hans favoritt :

"Han er uten tvil en av favorittkarakterene mine, om ikke min favorittkarakter, som jeg noensinne har fått spille, og det er en sann glede å kunne ta ham med et annet sted. Det er veldig fint å kunne se ham på en annen måte."

Så langt har vi ikke sett Cal i noen filmet sammenheng, men vi vet at han kommer tilbake i den tredje og siste delen av Star Wars Jedi-trilogien. Men når den kommer ut, må vi vente og se.