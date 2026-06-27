Hovedskurken i Spider-Man: Brand New Day er fortsatt ikke avslørt, ifølge Tom Holland

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De ulike trailerne for Spider-Man: Brand New Day har vist frem en rekke forskjellige skurker og karakterer, og de fleste av dem vil Tom Hollands Peter Parker måtte kjempe mot. Scorpion er tilbake, og denne gangen med hele sitt våpenarsenal; en gjeng som ser ut til å være enten The Hand eller Ten Rings har dukket opp; Hulk er tilbake i sitt rasende humør; Boomerang gjør sin debut, det samme gjør Tarantula; og så har vi også Sadie Sinks mystiske karakter (som ser ut til å være Jean Grey), samt Jon Bernthals Punisher. Det sier seg selv at dette blir en svært begivenhetsrik film med mange tråder å holde styr på, men tilsynelatende har en av de største brikkene i puslespillet ennå ikke blitt avslørt.

Dette kommer direkte fra Holland selv, som under en premiere i Berlin nylig uttalte at hovedskurken «fremdeles er en stor hemmelighet» og at «den er ulik alt vi noen gang har sett i en av disse filmene før.»

Om Marvel Studios faktisk vil løfte sløret for denne informasjonen før premieren på Spider-Man: Brand New Day den 31. juli gjenstår å se, da det kanskje vil forbli en hemmelighet helt til filmen kommer på kino om rundt fem uker.

Skal du se Spider-Man: Brand New Day på kino neste måned?