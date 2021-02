HP kjøper opp HyperX

Du ser på Annonser

HP har forsøkt å komme inn på spillmarkedet de siste årene med storsatsninger på sin Omen-serie, men de tilhører fortsatt ikke de store, og når det kommer til konsolltilbehør er de helt fraværende. Nå har de dog tatt et ralt skritt mot større innflytelse, etter å ha kjøpt opp tilbehørsprodusenten HyperX, som tidligere var eid av Kingston.

HyperX er en gigant som produserer kvalitetsutstyr, og avtalen gikk for 425 millioner doller (cirka 3,5 milliarder kroner). Dette betyr for HyperX sin del at de kommer til å få mer ressurser framover, og sannsynligvis vil vi se betydelig mer fra merket fra nå av.

Takk, Yahoo Finance