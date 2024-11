Hugo Weaving kommer tilbake i Slow Horses' femte sesong

HQ

Den store slemme skurken i Slow Horses: Sesong 4 var Hugo Weaving, som ga sin tolkning av den eks-militære og svært farlige og lure Frank Harkness. Karakteren viste seg å være en av de største tornene i øyet på Slow Horses til dags dato, så mye at han tilsynelatende til og med klarte å gå fri når alt var sagt og gjort etter å ha kommet med en rekke sjokkerende avsløringer og trusler mot MI5 og andre etterretningsorganisasjoner rundt om i verden. Med en slik cliffhanger-slutt er det nok ingen overraskelse at Weaving kommer tilbake i sesong 5 av Slow Horses, som sannsynligvis vil bli sendt i midten eller slutten av 2025.

Dette har blitt bekreftet i et intervju med Variety, der Weaving bekrefter at han kommer tilbake til London i januar for en to og en halv måned lang innspilling, noe som er ganske overraskende å høre at det kreves mer filming, spesielt siden vi allerede har sett en trailer for de neste episodene.

Weaving berører og forklarer denne returen litt ved å legge til: "Hver sesong er generelt en bok, men også hver sesong avviker litt fra disse bøkene. Med 'Slow Horses' har vi kommet til et punkt der sesongene begynner å bli like mange som bøkene [Mick] Herron har skrevet."

Det er ingen utgivelsesdato for Slow Horses: Sesong 5 ennå, men Apple pleier å gi ut én sesong i året, og siden den forrige debuterte i høst, virker det sannsynlig at det blir et lignende utgivelsesvindu.