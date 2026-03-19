Human Fall Flats Nintendo Switch 2 Edition er nå tilgjengelig

Nintendo Switch var en flott konsoll med en enorm katalog av indie-, eksklusive og AA-spill. Selv om spillerne på denne plattformen ikke fikk alle AAA-titlene fra tredjeparter, er det ingen som kan si at Nintendos hybridkonsoll hadde et dårlig spillbibliotek. Mange spill måtte imidlertid gjøre noen kutt for å kunne kjøres på Nintendo Switch, og med hybridkonsollens etterfølger, Nintendo Switch 2, har mange utviklere skjerpet seg for å sikre at vi får den best mulige versjonen av titlene deres.

No Brake Games, utviklerne av Human Fall Flat, lanserer Nintendo Switch 2 Edition av sitt berømte fysikkbaserte spill i dag. Denne versjonen er tilgjengelig digitalt for £ 15,99 / € 19,99, og eiere av Human Fall Flat på Nintendo Switch kan oppgradere til Switch 2 Edition for £ 3,99 / € 4,99. Her er de viktigste funksjonene i denne nye versjonen :



Alle nåværende og fremtidige nivåer, fra elskede klassikere til helt nye verdener, vil være tilgjengelige så snart de lander på konsollene.



Løs gåtene alene, eller prøv flerspillerspillet på nett for opptil 8 spillere, der lagarbeid, kaos og latter møtes.



Spill sømløst med Nintendo Switch 2-musekontrollen for ekstra nøyaktighet



Gamechat-funksjonalitet gjør at spillerne kan dele lyd og video ved hjelp av den innebygde gamepad-mikrofonen



Gameshare lar spillerne dele de nye Nintendo Switch 2-nivåene med venner på Nintendo Switch



Det er alltid godt å se at utviklere tilbyr forbedrede versjoner av spillene sine, selv flere år etter den første utgivelsen. Betyr dette at vi kan forvente å se Human Fall Flat 2 på Nintendo Switch 2? Vi håper det, for det er den typen spill som passer veldig godt til konsollens co-op-konsept. Vil du prøve denne nye versjonen, eller vil du heller vente og se om oppfølgeren kommer ut på konsollen?