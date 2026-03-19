Human Fall Flats Nintendo Switch 2 Edition er nå tilgjengelig
Gjør deg klar til å oppleve fysikken i fall, sprett og ødeleggelse på Nintendos nye konsoll for opptil 8 spillere.
Nintendo Switch var en flott konsoll med en enorm katalog av indie-, eksklusive og AA-spill. Selv om spillerne på denne plattformen ikke fikk alle AAA-titlene fra tredjeparter, er det ingen som kan si at Nintendos hybridkonsoll hadde et dårlig spillbibliotek. Mange spill måtte imidlertid gjøre noen kutt for å kunne kjøres på Nintendo Switch, og med hybridkonsollens etterfølger, Nintendo Switch 2, har mange utviklere skjerpet seg for å sikre at vi får den best mulige versjonen av titlene deres.
No Brake Games, utviklerne av Human Fall Flat, lanserer Nintendo Switch 2 Edition av sitt berømte fysikkbaserte spill i dag. Denne versjonen er tilgjengelig digitalt for £ 15,99 / € 19,99, og eiere av Human Fall Flat på Nintendo Switch kan oppgradere til Switch 2 Edition for £ 3,99 / € 4,99. Her er de viktigste funksjonene i denne nye versjonen :
- Alle nåværende og fremtidige nivåer, fra elskede klassikere til helt nye verdener, vil være tilgjengelige så snart de lander på konsollene.
- Løs gåtene alene, eller prøv flerspillerspillet på nett for opptil 8 spillere, der lagarbeid, kaos og latter møtes.
- Spill sømløst med Nintendo Switch 2-musekontrollen for ekstra nøyaktighet
- Gamechat-funksjonalitet gjør at spillerne kan dele lyd og video ved hjelp av den innebygde gamepad-mikrofonen
- Gameshare lar spillerne dele de nye Nintendo Switch 2-nivåene med venner på Nintendo Switch
Det er alltid godt å se at utviklere tilbyr forbedrede versjoner av spillene sine, selv flere år etter den første utgivelsen. Betyr dette at vi kan forvente å se Human Fall Flat 2 på Nintendo Switch 2? Vi håper det, for det er den typen spill som passer veldig godt til konsollens co-op-konsept. Vil du prøve denne nye versjonen, eller vil du heller vente og se om oppfølgeren kommer ut på konsollen?