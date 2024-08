Humberly González: "Kay Vess ville ha skutt Greedo først"

HQ

Hvem skjøt først, Han eller Greedo? Det er veldig, veldig tydelig at Harrison Ford ikke bryr om svaret, så vi har gått til vår andre favorittskurk for å få deres syn på hva de ville gjort. Humberly González satte seg nylig ned med vår egen David Caballero på Gamescom for å diskutere alt som har med Kay Vess å gjøre, inkludert hvordan hun ville ha håndtert Greedo.

"Vet du hva, fordi Kay Vess egentlig ikke vet hva hun gjør, er hun en skyte første person,"</em> sa González. "Selv om hun skyter feil person, tenker hun at jeg skal beskytte meg selv, og det vil du se i spillet. Hver gang hun kommer inn i et nytt rom og ikke vet hvem de er, skyter hun med en gang, med en gang, og de sier: "Slapp av, kvinne."

Så, i bunn og grunn, se opp for Kay Vess med mindre du kjenner henne. Det er fint å se en karakter som kanskje ikke gjør alt i sin makt for å finne en fredelig løsning på alt, og det vil helt sikkert gjenspeile intensjonene til mange spillere når de utforsker den åpne verdenen på Star Wars Outlaws. Mange av oss kommer til å være spillere som skyter først, og stiller spørsmål senere.

Sjekk ut hele intervjuet nedenfor: