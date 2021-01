Humler og andre nye insekter inntar Grounded

Du ser på Annonser

Dey er vinter og kaldt i Norge fra nord til sør. Det betyr at det er temmelig fritt for insekter her nå, men om du mot all formodning skulle finne på å savne de små rakkerne, har nå Obsidian Entertainment fikset det for deg. De har nå lagt til humler, ildfluer og mygg i Early Access/Game Preview-versjonen av Grounded.

Om du synes insekter er irriterende i virkeligheten, så bare vent til du møter dem som en noen millimeter høy unge i Grounded. Heldigvis har spillet fått nye rustninger som Bee Armor, Firefly Head Lamp og våpenet Mosquito Needle.

For å se hvordan disse insektene påvirker spillet samt andre nyheter, se den seneste utviklerdagboken nedenfor. Har du selv prøvd å overleve i Grounded enda?