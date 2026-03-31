The Housemaid's Secret har premiere samme dag som Avengers: Secret Wars

The Housemaid ble en kjempesuksess, og siden den er basert på en bok som har to oppfølgere med en tredje på vei var det helt naturlig for Lionsgate å tidlig annonsere at flere filmer ville komme. Den neste heter The Housemaid's Secret - akkurat som boken den er basert på - og Sydney Sweeney er tilbake i hovedrollen.

Som vi nylig rapporterte, tar Kirsten Dunst over som hennes motpart, og nå vet vi når vi får se dem tørne sammen på det store lerretet. Filmseriens offisielle Instagram-konto har kunngjort at premieren er satt til 17. desember 2027, noe som betyr at Lionsgate har enorm tro på filmen.

Det er fordi det er samme dag som Avengers: Secret Wars. Vi mistenker at den filmen vil bli markedsført så aggressivt at den nesten vil overdøve alt annet, og vi må bare vente og se hvordan The Housemaid's Secret klarer å tiltrekke seg kinogjengere i den konkurransen.