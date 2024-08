Hva er Beast som blir annonsert på Gamescom?

HQ

I tillegg til de bekreftede spillene og noen store no-shows, vet vi at Gamescom 2024s Opening Night Live i morgen kveld vil gi oss noen store overraskelser, og det ser ut til at en av dem spesielt begeistrer arrangementets vert, Geoff Keighley. Ved å dra nytte av sin tilstedeværelse på sosiale medier, har spillbegivenhetsprodusenten gitt ut en teaser av noe vi vil se, foreløpig kalt "The Beast". Sjekk det ut nedenfor.

Hva vil The Beast være?

På dette punktet må vi sette varselet på høye spekulasjoner og teorier om hva dette neste spillet (eller innholdet i spillet) kan være. Veddemålet som gir mest gjenklang hos fansen er at det er en ny del av Dying Light, men ideen om at det er den neste Resident Evil 9 får også trekkraft. Vi for vår del drømmer om at det er Sam Barlows neste tittel, som allerede har etterlatt oss sanne mesterverk med den samme filmatiske følelsen, for eksempel den i traileren ovenfor for Immortality or Telling Lies.

Vi får vite det om litt over 24 timer. Hva tror du The Beast of ONL kommer til å være?