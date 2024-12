Hva er FIFA Intercontinental Cup, og hvilke lag har spilt den i år?

HQ

Real Madrid reiser snart til Lusail i Qatar for å spille den første finalen i den ombygde FIFA Intercontinental Cup. Dette er en ny turnering, som arrangeres for første gang i 2024, der de seks vinnerne av FIFA-konføderasjonene møtes for å kåre en "verdensmester for klubblag".

Den nye FIFA Intercontinental Cup

Til tross for at det er en konkurranse som prøver å kåre årets beste klubb, er den helt klart til fordel for den europeiske siden, ettersom UEFA-representanten får direkte adgang til finalen. Det betyr at det laget som vinner UEFA Champions League fra nå av også får spille finalen i FIFA Intercontinental Cup seks måneder senere. I dette tilfellet Real Madrid.

Resten av konføderasjonene må spille flere kamper: African-Asian-Pacific Cup og Derby of the Americas.

Først spiller vinnerne av AFC (Asia) og OFC (Oseania) Champions League et sluttspill om African-Asian-Pacific Cup. Al Ain fra De forente arabiske emirater, vinneren av AFC Champions League 2023-24, slo australske Auckland City. Deretter spiller vinneren mot den afrikanske mesteren. Dette debutåret slo Al Ahly fra Egipto Al Ain.

Parallelt spilte Botafogo fra Brasil (vinner av den søramerikanske Libertadores) og Pachuca fra Mexico (vinner av CONCACAF Champions Cup) Derby of the Americas. Det meksikanske laget vant.

Deretter spilte vinneren fra Amerika og vinneren fra Afrika-Asia-Stillehavsregionen en slags "semifinale", kjent som Challenger Cup. I år endte det med straffesparkkonkurranse: Pachuca slo Al Ahly og kvalifiserte seg til finalen, som spilles onsdag 18. desember mot Real Madrid.

Den gamle Intercontinental Cup

Vi har tidligere omtalt FIFA Club World Cup, som tidligere var veldig lik den nye Intercontinental Cup, som arrangeres hvert år, men som har blitt fullstendig ombygd til 2025, og blitt til en VM-klon, men med klubber i stedet for nasjoner, som arrangeres hvert fjerde år i juni og juli.

FIFA Club World Cup ble opprettet i 2000, og i 2004 ble den en erstatning for ... Intercontinental Cup. Den gamle interkontinentale cupen ble arrangert mellom 1960 og 2004, og besto av en enkelt kamp mellom vinnerne av UEFA Champions League (Europa) og CONMEBOL Copa Libertadores (Sør-Amerika).

På åttitallet var den gamle Intercontinental Cup til og med kjent som Toyota Cup og ble spilt i Japan, men bare mellom europeiske og søramerikanske lag.

Alt dette er historie nå: Intercontinental Cup spilles hvert år i desember med vinnerne av de seks FIFA-konføderasjonenes klubbcuper, mens FIFA Club World Cup er noe helt annet og spilles hvert fjerde år.