Hva er "galskapsteorien"? Og bruker Trump den mot Iran?

Galskapsteorien er enkel: Få fiendene dine til å tro at du er gal nok til å gjøre det utenkelige, og de vil gi seg før du må gjøre det. Richard Nixon formulerte den første gang på en strandtur i 1968, da han fortalte sin fremtidige stabssjef at han ville at nordvietnameserne skulle tro at han var besatt og ustoppelig, så redd for hva han kunne finne på å gjøre at de ville gå til fredssøksmål på egen hånd.

Trump har lenge beundret Nixon (de to var brevvenner på 1980-tallet), og hans håndtering av Iran-krigen ser ut som en direkte side fra den lekeboken. I dagene før våpenhvilen truet Trump med å "endre Irans sivilisasjon", "sende det tilbake til steinalderen" og ødelegge landets broer og kraftverk. Da Teheran gikk med på å gjenåpne Hormuzstredet, trakk han seg tilbake og erklærte at han hadde vunnet.

Det vil kanskje interessere deg:

Problemet er at Nixons resultater med galskapsteorien i beste fall var blandede. Den bidro til en periode med avspenning med Moskva. Men i Vietnam kulminerte den i den voldsomme bombingen av Hanoi i julen 1972, og en fredsavtale som ifølge kritikerne knapt skilte seg fra det som ble tilbudt før bombene falt. Noen av Nixons egne medarbeidere stilte spørsmål ved om galskapen hadde gått over i noe reelt.

Trumps våpenhvile ser ut til å bli like kostbar. Iran får lov til å kreve to millioner dollar per skip som passerer Hormuzstredet, en vannvei som var åpen før USA og Israel innledet angrepene i februar. Teheran har tjent penger på et strupepunkt de allerede satt på. Analytikere sier at denne utgangen har en pris.

Teorien om den gale mannen kan ha gitt Trump en utvei. Om det er en seier, er et annet spørsmål, og et spørsmål som Nixon, som forlot embetet i vanære, kanskje ville kjent seg igjen i. Uansett: Tror du Trump bruker denne strategien overfor Iran?