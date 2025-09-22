Hva er Gerd Müller Trophy og hvem vinner årets Ballon d'Or 2025?

HQ

Ballon d'Or-seremonien har endret seg mye siden 1956, men kanskje aldri så raskt som siden 2018, da nye kategorier ble lagt til for fotballspillere på herre- og kvinnesiden. Siden da har nye trofeer blitt lagt til nesten hvert år: Beste klubb (lagt til i 2023), beste trener (lagt til i 2024), Kopa Trophy for beste unge spiller (lagt til i 2018 for menn og i 2025 for kvinner), Yashin Trophy for beste målvakt (lagt til i 2019 for menn og 2025 for kvinner)...

Et av de mindre kjente trofeene er Gerd Müller Trophy. Dette trofeet ble opprettet i 2021, opprinnelig kjent som "Årets spiss", og ble omdøpt i 2022 til ære for Bayerns og Vest-Tysklands spiss Gerd Müller, som vant Ballon d'Or i 1970.

Den anerkjenner den fotballspilleren som har scoret flest mål, og tar hensyn til alle mål som er scoret for både klubber og landslag i løpet av en sesong (ikke i løpet av et kalenderår). En annen viktig forskjell er at den kun teller for spillere i europeiske klubber, noe UEFA har bekreftet overfor The Sporting News, noe som betyr at verken Cristiano Rolando eller Leo Messi kan vinne denne prisen.

Hvem har vunnet Gerd Müller Trophy og hvem kommer til å vinne i 2025?

Robert Lewandowski vant den for Bayern München i 2021 (69 mål) og 2022 (57). Erling Haaland vant i 2023 (56 mål), og i 2024 var det uavgjort mellom Harry Kane for Bayern og Kylian Mbappé for PSG (52 mål).

Vinneren av 2025 er ukjent. De fleste fans forventer at det blir enten Kylian Mbappé, Harry Kane eller Erling Haaland, selv om Viktor Gyokeres scoret flest mål for Sporting (nå i Arsenal), 39 mål (gikk glipp av den gylne støvelen ettersom den portugisiske ligaen gir færre poeng). I 2025 vil den for første gang også bli gitt til en kvinnelig spiller.