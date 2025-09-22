Hvordan har Ballon d'Or endret seg de siste årene: verdensfotball, flere kategorier, kvinnefotball...

HQ

Ballon d ' Or har eksistert siden 1956 (i kveld feires den 69. utgaven), men har sett de største endringene de siste to tiårene. Fra å være et trofé som kun belønnet herrespillere i europeiske turneringer, til å bli en fullverdig feiring av verdensfotballen, med paritet i herre- og kvinnekategoriene for første gang i 2025, er dette en kort historikk over hvordan Ballon d'Or har utviklet seg.

Anerkjennelse av verdensfotballen, ikke bare europeisk fotball

I nesten 40 år, frem til 1995, var det bare europeiske spillere som var kvalifisert til Ballon d'Or, som, ikke å forglemme, ble opprettet av den franske avisen L'Équipe. Mellom 1995 og 2007 var det bare spillere i europeiske ligaer som var kvalifisert. I 2007 ble den endret til å representere fotballspillere fra hele verden, som spiller hvor som helst.

I 2022 ble det imidlertid gjort en endring som igjen påvirket spillere som spiller utenfor Europa: Prisen tok hensyn til den siste fotballsesongen, i stedet for kalenderåret. Ettersom prisen vanligvis deles ut i slutten av september, i begynnelsen av de europeiske fotballsesongene, er det en fordel for synligheten til spillere i europeiske ligaer.

Til dags dato er Leo Messi den eneste som har vunnet prisen utenfor de europeiske ligaene, og han fikk den i 2023 (Inter Miami), også som en anerkjennelse for sin seier i VM. I Ballon d'Or for kvinner, som har blitt avholdt siden 2018, vant Megan Rapinoe i 2019 for den amerikanske klubben Reign FC.

Representasjon av kvinner i Ballon d'Or

Representasjon av kvinnefotball i Ballon d'Or kom mye senere. I 2018 (to år senere enn FIFAs The Best-priser for kvinner) ble den første Ballon d'Or Féminin tildelt Ada Hegerberg (Norge) for Lyon.

De påfølgende årene fikk de andre herrekategoriene kvinnelige motstykker: I 2025 deles for første gang Women's Yashin Trophy (beste målvakt), Women's Gerd Müller Trophy (mest scorende fotballspiller) og Women's Kopa Trophy (beste spiller under 21 år) ut.

Det er imidlertid forskjeller i stemmeprosessen: Mens journalister (én per land) fra de 100 beste nasjonene på FIFAs rangering har lov til å stemme på herrenes priser, er det bare journalister fra de 50 beste landene som stemmer på kvinnenes priser.

Andre kategorier

I 2018, samme år som den første Ballon d'Or for kvinner ble delt ut, ble det også opprettet andre kategorier: Kopa Trophy for beste spiller under 21 år (gis også til kvinner i 2025). Yashin-trofeet, for beste målvakt, ble introdusert i 2019 for menn (2025 for kvinner).

Gerd Muller-trofeet ble introdusert for beste spiss (flest mål i løpet av et kalenderår) i 2021 for menn, i 2025 for kvinner. Årets klubb ble introdusert for menn og kvinner i 2023, og årets trener for herre- og damelag ble introdusert i 2024.

Til slutt ble Sócarates-prisen introdusert i 2022 for å anerkjenne humanitært arbeid utført av en fotballspiller over hele verden. Sadio Mané, Vinícius Jr og Jennifer Hermoso vant de tre første prisene