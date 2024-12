Hva er meldonium, stoffet Chelsea-spilleren Mudryk testet positivt åtte år etter Maria Sharapovas sak

HQ

Mykhailo Mudryk, som Chelsea kjøpte fra Shakhtar Donetsk for en rekordsum på 70 millioner euro (62 millioner pund) pluss 30 millioner euro for en ukrainsk spiller, har så langt vært en skuffelse for det engelske laget. Nå risikerer han en utestengelse på opptil fire år - som trolig vil bli redusert til 18 måneder hvis han anker - etter å ha testet positivt på et forbudt stoff.

I en vanlig urinprøve testet han positivt på Meldonium, et stoff som vanligvis finnes i hjertemedisiner og som ble erklært forbudt av Verdens antidopingbyrå i 2016. I en uttalelse sa han at "han aldri bevisst hadde brukt noen forbudte stoffer eller brutt noen regler", men foreløpig er han midlertidig suspendert inntil en ny test bekrefter at han er smittet.

Hva er meldonium? Det er et legemiddel som ble opprettet i 1970 av et institutt for organiske syntetiske stoffer i Sovjetunionen, og som nå produseres av det latviske legemiddelfirmaet Grindeks. Det brukes klinisk til behandling av hjertesykdommer, som iskemi. Det fungerer som en metabolsk modulator, som en fettsyreoksidasjonshemmer.

Det viste seg imidlertid snart at det kunne brukes av idrettsutøvere for å øke prestasjonene deres, fordi det øker utholdenheten og hjelper dem å komme seg raskere etter utmattelse. Og, som The Conversation har oppdaget, ble det brukt til å forbedre soldatenes utholdenhet i Afghanistan på 80-tallet.

Etter å ha sett at mange idrettsutøvere testet positivt på meldonium, listet World Anti-Doping Agency (WADA) det som forbudt i 2016, men dusinvis av idrettsutøvere har fortsatt blitt testet positivt på dette stoffet, hovedsakelig fra østeuropeiske land, der stoffet selges. Det er ikke lisensiert for bruk noe annet sted i Europa eller i USA.

Tennisspilleren Maria Sharapova var en av de første utøverne som testet positivt etter forbudet, bare tre måneder etter utestengelsen. Hun ble utestengt i to år, som senere ble redusert til 15 måneder. Det viste seg at stoffet ble værende i organismen i flere måneder etter bruk, noe som kompliserte enkelte saker.