Hva er United Cup, den blandede ATP- og WTA-turneringen, og spillere i 2026: Zverev, Swiatek, Draper, Gauff ...
Alle de mannlige og kvinnelige spillerne som deltar i årets første ATP- og WTA-turnering, og den eneste blandede.
Tennissesongen 2026 begynner offisielt 2. januar for både ATP- og WTA-kretsene, med den fjerde utgaven av United Cup i Australia, en konkurranse som er svært uvanlig i herre- og damekretsene av flere grunner: Spillerne representerer landene sine (som i Davis Cup), men tjener også individuelle ATP- og WTA-poeng, hele 500 poeng til vinneren.
Men den største forskjellen er at det er den eneste mixed-gender-konkurransen fra ATP og WTA, med mixed-doublekamper samt én herresingle- og én damesinglekamp for hver uavgjort.
United Cup 2026 vil bestå av 18 lag, inndelt i seks grupper, etterfulgt av direkte eliminering fra og med kvartfinalene.
De beste tennisspillerne som deltar i United Cup 2026
Hvert av landene stiller med et lag på rundt seks spillere, tre menn og tre kvinner. Dette er de to beste spillerne fra hvert land og deres ATP- eller WTA-rangering:
USA
- Taylor Fritz (6)
- Coco Gauff (3)
Canada
- Felix Auger-Aliassime (8)
- Victoria Mboko (18)
Italia
- Flavio Cobolli (22)
- Jasmine Paolini (8)
Australia
- Alex de Minaur (7)
- Maya Joint (32)
Storbritannia
- Jack Draper (10)
- Emma Raducanu (29)
Tyskland
- Alexander Zverev (3)
- Eva Lys (40)
Belgia
- Zizou Bergs (43)
- Elise Mertens (20)
Frankrike
- Arthur Rinderknech (29)
- Lois Boisson (36)
Polen
- Hubert Hurkacz (47, beskyttet)
- Iga Swiatek (2)
Spania
- Jaume Munar (36)
- Jessica Bouzas Maneiro (42)
Tsjekkia
- Jakub Mensik (19)
- Barbora Krejcikova (10, beskyttet)
Hellas
- Stefanos Tsitsipas (34)
- Maria Sakkari (52)
Japan
- Shintaro Mochizuki (92)
- Naomi Osaka (16)
Argentina
- Sebastian Baez (45)
- Solana Sierra (66)
Nederland
- Tallon Griekspoor (25)
- Suzan Lamens (87)
Sveits
- Stan Wawrinka (157)
- Belinda Bencic (11)
Norge
- Casper Ruud (12)
- Malene Helgo (478)
Kina
- Zhizhen Zhang (60, beskyttet)
- Zhu Lin (50, beskyttet)
United Cup, som spilles 2.-11. januar i Perth og Sydney, innleder en rekke turneringer i Australia, deriblant Brisbane International (WTA 500, ATP 250), Adelaide International (WTA 500, ATP 250) og til slutt Australian Open mellom 18. januar og 1. februar, den første av fire Grand Slams.