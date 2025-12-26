Hva er United Cup, den blandede ATP- og WTA-turneringen, og spillere i 2026: Zverev, Swiatek, Draper, Gauff ...

HQ

Tennissesongen 2026 begynner offisielt 2. januar for både ATP- og WTA-kretsene, med den fjerde utgaven av United Cup i Australia, en konkurranse som er svært uvanlig i herre- og damekretsene av flere grunner: Spillerne representerer landene sine (som i Davis Cup), men tjener også individuelle ATP- og WTA-poeng, hele 500 poeng til vinneren.

Men den største forskjellen er at det er den eneste mixed-gender-konkurransen fra ATP og WTA, med mixed-doublekamper samt én herresingle- og én damesinglekamp for hver uavgjort.

United Cup 2026 vil bestå av 18 lag, inndelt i seks grupper, etterfulgt av direkte eliminering fra og med kvartfinalene.

De beste tennisspillerne som deltar i United Cup 2026

Hvert av landene stiller med et lag på rundt seks spillere, tre menn og tre kvinner. Dette er de to beste spillerne fra hvert land og deres ATP- eller WTA-rangering:

USA



Taylor Fritz (6)



Coco Gauff (3)



Canada



Felix Auger-Aliassime (8)



Victoria Mboko (18)



Italia



Flavio Cobolli (22)



Jasmine Paolini (8)



Australia



Alex de Minaur (7)



Maya Joint (32)



Storbritannia



Jack Draper (10)



Emma Raducanu (29)



Tyskland



Alexander Zverev (3)



Eva Lys (40)



Belgia



Zizou Bergs (43)



Elise Mertens (20)



Frankrike



Arthur Rinderknech (29)



Lois Boisson (36)



Polen



Hubert Hurkacz (47, beskyttet)



Iga Swiatek (2)



Spania



Jaume Munar (36)



Jessica Bouzas Maneiro (42)



Tsjekkia



Jakub Mensik (19)



Barbora Krejcikova (10, beskyttet)



Hellas



Stefanos Tsitsipas (34)



Maria Sakkari (52)



Japan



Shintaro Mochizuki (92)



Naomi Osaka (16)



Argentina



Sebastian Baez (45)



Solana Sierra (66)



Nederland



Tallon Griekspoor (25)



Suzan Lamens (87)



Sveits



Stan Wawrinka (157)



Belinda Bencic (11)



Norge



Casper Ruud (12)



Malene Helgo (478)



Kina



Zhizhen Zhang (60, beskyttet)



Zhu Lin (50, beskyttet)



United Cup, som spilles 2.-11. januar i Perth og Sydney, innleder en rekke turneringer i Australia, deriblant Brisbane International (WTA 500, ATP 250), Adelaide International (WTA 500, ATP 250) og til slutt Australian Open mellom 18. januar og 1. februar, den første av fire Grand Slams.