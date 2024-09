Hva i all verden er en Slork?

HQ

Ørnøyne, kanskje litt besatte (men ikke på en dårlig måte) fans har allerede avdekket en uutgitt karakter i Valves kommende skytespill/MOBA-hybrid Deadlock.

Karakteren, som tilsynelatende heter Slork (jeg vet det, ikke sant), ser ut til å være en slags snikmorder med vanntema.

En fullstendig avsløring og evnefordeling er nedenfor, men mange fans har påpekt likheter med Dota's Slark, i både navn og evner, så Slork kan bare være et plassholdernavn og aldri se dagens lys.

Her er en tekstlig sammenbrudd med selvfølgelig litt spøk rundt karakterens navn.

Det er sannsynlig at fansen ikke vil se Slork på en stund, ettersom Deadlock ikke engang er utgitt offentlig ennå, til tross for at det allerede har heltids innholdsskapere, organisasjoner som oppretter profesjonelle lag og noen store navn innen Esports som kunngjør at de vil bytte fra spill som PUBG for å konkurrere i den nye tredjepersons MOBA.

Jeg håper for min del at når vår herre og velsignelse Slork ankommer, kommer det sannferdig - navnet fullt intakt (takk, PC Gamer).