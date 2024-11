Hva må skje for at Bagnaia skal vinne MotoGP i den siste Grand Prixen?

HQ

Spenningen om hvem som skal vinne MotoGP-verdensmesterskapet fortsetter i to uker til, og alt avgjøres i sesongens siste Grand Prix, som finner sted 15.-17. november i Barcelona, etter at Valencia-banen fikk skader i den katastrofale kaldfronten.

Det er fordi Francesco Bagnaia vant forrige helgs løp i Malaysia, etter en hard kamp mellom 'Pecco' og Jorge Martín, som kom på andreplass, men som leder løpet om tittelen.

Jorge Martín har 485 poeng og Bagnaia har 461 poeng. Forskjellen mellom dem er 24 poeng, og det er fortsatt 37 poeng som står på spill, så begge rytterne er i stand til å vinne verdensmesterskapet, selv om spanjolen har en klar fordel.

Hva må skje for at Bagnaia skal vinne MotoGP

Grand Prix består av to løp. Sprinten på lørdag gir 12 poeng til vinneren, 9 til nummer to, 7 til nummer tre og så videre ned til 1 poeng til den niende. Søndagens løp gir 25 poeng til førstemann, 20 poeng til nummer to, 16 poeng til nummer tre og så videre ned til 1 poeng til nummer femten.

Baganaia trenger at Martín ikke får poeng i minst ett av de to løpene. I beste fall for italieneren kan Martín ikke ta poeng i spurten, og Bagnaia kan redusere avstanden til 12 poeng hvis han går først i mål i spurten. Hvis det skulle skje, vil Martín være forpliktet til å avslutte over Bagnaia i søndagens ritt. En poenglikhet vil favorisere Bagnaia, ettersom han har flere seirer.

Vinden blåser i klar favør av Martín, men forrige helgs ritt var fenomenalt, en sann kamp mellom sesongens ubestridte ledere. Marc Márwuez og Bastiniani (369 og 368 poeng) ligger på tredje- og fjerdeplass i konkurransen, og de skal også kjempe om tredjeplassen om mindre enn to uker i Barcelona.