Hva må skje for at Inter Milan skal vinne sin 21. Serie A-tittel denne helgen

Inter Milan har mange grunner til å være glade denne uken. Laget oppnådde en av årets beste comebacker da de slo Como i Coppa Italia-semifinalen, da de gikk fra å ligge under med to mål til å vinne 3-2 og sette opp en finale mot Lazio 13. mai, og denne helgen har de den første "matchballen" om ligatittelen, med fem kamper igjen av sesongen.

Da må de vinne på søndag mot Torino (26. april, 18:00 CEST, 17:00 BST), og håpe at de to eneste forfølgerne, Napoli og AC Milan (12 poeng bak på tabellen), avgir poeng. Napoli spiller mot Cremonese på fredag kl. 20:45 CEST: Hvis Napoli vinner, vil Inters tittel bli forsinket med minst en uke, men med 12 poengs forsprang er det uunngåelig.

Hvis Napoli ikke vinner, og Inter vinner, kan Inter fortsatt bli mestere hvis AC Milan taper poeng mot Juventus også på søndag, kl. 20:45 CEST, 19:45 BST. AC Milan har fulgt Inter tett i ligaen, men en rekke tap mot Napoli, Udinese og Hellas Verona har åpnet et stort gap til naboene.

I fjor tapte Inter Milan ligatittelen med ett poeng til Napoli, i en hjerteskjærende sesongavslutning der de også fikk bank av PSG i Champions League-finalen. I år ser det ut til at de vil vinne sin 21. ligatittel.