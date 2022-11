Hva må til for å skape God of War: Ragnaröks mest ambisiøse rike?

Maggie Robertson ble et velkjent navn nærmest over natten for mange i fjor siden hun spiller den meget høye Lady Dimitrescu i Resident Evil Village. Oppmerksomheten...

Ikke forvent noen DLC til God of War: Ragnarök

den 24 november 2022 klokken 14:09 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

God of War: Ragnarök ble utgitt med et smell for to uker siden og har nesten utelukkende fått strålende anmeldelser. Ragnarök binder tross alt sammen historien som...