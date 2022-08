Hva skjer mellom Star Wars Jedi: Fallen Order og Star Wars Jedi: Survivor?

HQ

Da EA og utviklerne i Respawn endelig bekreftet Star Wars Jedi: Survivor etter over et år med rykter om Star Wars Jedi: Fallen Order-oppfølgeren nøyde de seg med å si at spillet vil lanseres en gang i 2023. Nå har vi nærmest fått en bekreftelse på antakelsene om at det kommer tidlig på året.

Lucasfilm avslører nemlig at vi får to bøker basert på Star Wars Jedi-universet neste år. Den første er en novelle av Sam Maggs kalt Star Wars Jedi: Battle Scars. Denne vil fortelle hva Cal Kestis og resten av gjengen ombord i har funnet på mellom Fallen Order og Survivor, og skal lanseres den 7. mars.

Deretter kommer en bok som samler konsepttegninger, bilder fra utviklingen og kommentarer fra skaperne av Star Wars Jedi: Survivor den 2. mai. Da virker det jo ekstremt sannsynlig at spillet i det minste lanseres før mai, og uansett hva skal det bli godt å få svar på hvorfor vi ikke ser Cere og Greez i annonseringstraileren.