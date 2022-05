Star Wars Jedi: Survivor bekreftet for 2023

Fire måneder har gått siden Respawn bekreftet at de lager en oppfølger til Star Wars Jedi: Fallen Order etter at undertegnede hadde røpet spillet noen måneder før. I kveld fikk vi enda en godbit.

Respawn ble nemlig en liten del av Star Wars Celebration sin andre dag ved å gi oss den første teasertraileren for det vi nå offisielt vet heter Star Wars Jedi: Survivor. Her får vi se at Cal Kestis er tilbake fem år etter det første spillet og hint til et par andre detaljer du kan forvente å høre mye mer om de neste månedene siden Star Wars Jedi: Survivor lanseres en gang i 2023.