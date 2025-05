Hva står igjen på spill på den siste LaLiga-kampdagen?

HQ

Etter en heftig omstridt nest siste runde av LaLiga, ankommer vi den 38. kampdagen med forskjellige fronter åpne som vil bli løst til glede og sorg for fansen til lagene deres. LaLiga har allerede offentliggjort tidsplanen for denne siste kampdagen, der de involverte lagene spiller i samme tidsluke mellom fredag 23. mai og søndag 25. mai.

De viktigste kampene er de som vil sikre deltakelse i neste sesongs spanske toppdivisjon, der Leganés og Espanyol er med i kampen. Alavés, Girona og Sevilla har kun ett poeng opp til seg selv, etter å ha hengt i en tynn tråd hele sesongen. Leganés må vinne for å være med i kampen om plassen neste sesong, men Espanyol er avhengig av seg selv for å bli reddet, selv om Madrid-laget i tilfelle poenglikhet vinner den direkte duellen i kraft av seieren over katalanerne. De to kampene, Leganés-Valladolid og Espanyol-Las Palmas (merkelig nok to rivaler som allerede har bekreftet nedrykket) spilles lørdag 24. mai kl. 18.30 norsk tid.

Konkurransen om de europeiske plassene er også svært tett for de tre lagene på toppen av tabellen. Alle de fem Champions League-plassene er sikret for neste sesong, med Villarreal på 5. plass og Betis på 6. plass, og det gjenstår én Europa League- og én Conference League-plass. Disse skal deles mellom Celta med 52 poeng og Rayo Vallecano og Osasuna med 51 poeng. For å sikre seg kvalifisering må de vinne sine kamper, den som mister poeng kan falle ut av Europa. De tre kampene, Alavés-Osasuna, Getafe-Celta og Rayo Vallecano-Mallorca, spilles lørdag 24. mai kl. 21.00 norsk tid.

Den mest avgjørende kampen er om Pichichi-trofeet, ligaens toppscorer, som ledes av Kylian Mbappé. I sin første sesong med Real Madrid har franskmannen scoret 29 mål, og slår dermed Robert Lewandowski, som har scoret 25 mål. På tredjeplass ligger Osasunas Ante Budimir med 21 mål. Mbappé vil se andre steder (spesielt Mo Salah og Liverpool) for å vite om han kan vinne Gullstøvelen, men for at det skal skje, må han score minst ett mål.

Vi gir deg programmet for den siste LaLiga-kampdagen nedenfor (lokale tider i Spania, en time tidligere i BST).

Fredag 23. mai:



Betis-Valencia kl. 21:00



Lørdag 24. mai



Real Madrid-Real Sociedad kl. 16:15



Leganes-Valladolid kl. 18:30



Espanyol-Las Palmas kl. 18:30



Alavés-Osasuna kl. 21:00



Getafe-Celta kl. 21:00



Rayo Vallecano-Mallorca kl. 21:00



Søndag 25. mai:



Girona-Atlético de Madrid kl. 14:00



Villarreal-Sevilla kl. 16:15



Athletic Club-Barcelona kl. 21:00