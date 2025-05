Hva må skje for at Kylian Mbappé skal vinne sin første Gullstøvel

HQ

LaLiga er i utgangspunktet over for Real Madrid, som har sikret seg andreplassen i ligaen med Barça som jubler og Atlético de Madrid på tredjeplass med en viss avstand. Ingenting står på spill for noen av spillerne ... bortsett fra Kylian Mbappé, som til tross for den skuffende sesongavslutningen kan ende opp med å ha sin beste individuelle sesong når det gjelder mål.

Med de siste månedenes opptur, spesielt det "ubrukelige" hat-tricket mot Barcelona, har Mbappé nesten sikret seg pichichichi-tittelen for ligatoppscoreren: 29 mål, fire flere enn Robert Lewandowski. Mbappé har også sikret seg rekorder internt i klubben, som spilleren med flest scoringer i en debutsesong, foran Ronaldo og Iván Zamorano.

Hans neste mål er Golden Boot: å bli toppscorer i alle Europas liga-turneringer. Og han er veldig nær, men har ikke oppnådd det ennå, og har bare en siste sjanse med den siste kampdagen neste søndag.

Kappløpet om Gullstøvelen i 2024/25



Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa) - 39 mål / 58,5 poeng



Kylian Mbappé (Real Madrid) - 29 mål / 58 poeng



Mohamed Salah (Liverpool) - 28 mål / 56 poeng



Harry Kane (Bayern München) - 26 mål / 52 poeng



Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 25 mål / 50 poeng



Gyökeres har scoret 39 mål, mye mer enn noen andre, men den portugisiske ligaen er verdt færre poeng enn Liga, Premier League eller Bundesliga. Hvis Mbappé scorer i Real Madrids siste ligakamp, mot Real Sociedad på Bernabéu søndag 24. mai, vil han vinne Gullstøvelen for første gang i karrieren.

Mo Salah er imidlertid veldig nær, og har to muligheter: mot Brighton mandag kveld, og mot Crystal Palace på søndag. Mbappé må score neste søndag, og håpe at Salah ikke scorer i sine to neste Premier League-kamper.