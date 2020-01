Hvem blir den nye legenden i Apex Legends Season 4?

Blizzard har alltid likt å hinte til hvem de nye heltene i Overwatch vil være med meldinger på sosiale medier, kortfilmer og mer. Respawn har på sin side som oftest valgt å være mer direkte med sine annonseringer, noe som tydeligvis ikke er tilfellet denne gangen.

For selv om ting virket å gå sin vante gang da Apex Legends-utviklerne blant annet viste frem figuren Forge under Season 4: Assimilation-streamen på torsdag får spillerne seg en skikkelig overraskelse i den nye animasjonskortfilmen kalt Up Close and Personal. Som du kan se i klippet under virker det ikke akkurat som om Forge vil være i stand til å kjempe etter intervjuet, og utviklerne har bekreftet dette selv på Twitter. Dermed virker det som om vi kan se frem til en annen legende når sesong 4 starter den 4. februar, og med tanke på referansen til Pathfinder aka MRVN i uttalelsen forundrer det meg ikke om denne røde skikkelsen er den lenge ryktede Revenant. Forhåpentligvis får vi endelig vite mer om denne mystiske skapningene i dagene som kommer.