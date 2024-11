PSGs trener Luis Enrique innrømmer at han fikk et tilbud fra Atlético de Madrid og roser sin rival før smertefullt nederlag

HQ

Et av høydepunktene på Champions League-kampdag 4 var Paris Saint-Germain-Atlético de Madrid. Begge kampene trengte desperat en seier for å holde seg i kampen om de midterste plasseringene på rankingen, noe som ville kvalifisere dem til neste fase av turneringen.

PSG dominerte kampen (skjøt 22 ganger, Atleti bare fire, og hadde 72% ballbesittelse). Men fotball har sine ting, og etter et spesielt dårlig hjørnespark i det siste minuttet slo Atleti kontra, og Correa scoret 1-2. Det var et spektakulært øyeblikk.

Luis Enrique, PSGs trener, la ikke skjul på at han var sint på pressemeldingen etter kampen, og sa at "de var uendelig mye bedre enn Atleti", og at det var "en vits". "Vi trenger 20 klare målsjanser, og så scorer de et mål med et nys".

Luis Enrique hyllet Simeone før kampen

Luis Enriques sinne står i kontrast til rosen han ga sin rival dagen før. På pressekonferansen før kampen innrømmet Luis Enrique at han hadde fått et tilbud om å trene Atlético de Madrid, "men jeg hadde allerede tatt en avgjørelse, jeg hadde gitt mitt ord til en annen klubb og jeg hadde ikke tenkt å bryte det", sa han, uten å gi noen tidsramme.

Luis Enrique kom til PSG i 2023 og vant en Ligue 1-tittel, men har også sett den økonomiske krisen i fransk fotball generelt. I mellomtiden har Diego Pablo "Cholo" Simeone trent Atlético de Madrid siden 2011, noe som er uvanlig lenge for et europeisk topplag.

Han hadde bare gode ting å si om Simeone. "Atlético var heldige som fant Simeone, jeg hadde ikke holdt ut i halvparten så mange år, jeg har ikke den energien. De fant den beste treneren de kunne få, noe hans karriere og titlene han har vunnet på elleve sesonger viser."

Han sier han beundrer Simeones evne til å bli så lenge i en stor klubb, med vanskelighetene med å finne energien og overbevise spillerne.